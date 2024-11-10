На Купянском направлении украинские десантники разбили целое подразделение танкистов РФ

На Купянском направлении украинские десантники разбили целое подразделение танкистов РФ2
- 10.11.2024, 11:39
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Видеофакт.
Украинские десантники разбили целое подразделение российских танкистов на Купянском направлении. Были уничтожены более сотни оккупантов.
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.
«Купянское направление. Поля усеяны «двухсотыми». Десантники Приднепровской бригады ДШУ уничтожили более сотни оккупантов», – говорится в сообщении.
Как рассказали военные, подразделениями 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области было разбито подразделение 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии ВС РФ.