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На Купянском направлении украинские десантники разбили целое подразделение танкистов РФ

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  • 10.11.2024, 11:39
  • 1,366
На Купянском направлении украинские десантники разбили целое подразделение танкистов РФ

Видеофакт.

Украинские десантники разбили целое подразделение российских танкистов на Купянском направлении. Были уничтожены более сотни оккупантов.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«Купянское направление. Поля усеяны «двухсотыми». Десантники Приднепровской бригады ДШУ уничтожили более сотни оккупантов», – говорится в сообщении.

Как рассказали военные, подразделениями 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области было разбито подразделение 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии ВС РФ.

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