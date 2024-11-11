На аукцион выставили редчайший ретроавтомобиль Ferrari 11.11.2024, 14:17

Было выпущено всего 26 штук.

На аукцион Sotheby's выставили ретро-суперкар 70-х годов, такой редкий, всего было выпущено 26 экземпляров. У классического Ferrari 365 GTB/4 «Daytona» Berlinetta 1971 года было всего три владельца и гламурная история. И ее рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's, пишет «Фокус».

Это один из 26 экземпляров 365 GTB/4 Daytona Berlinetta, изначально окрашенных в цвет Nocciola Metallizzato и один из всего 158 выпущенных экземпляров с правым рулем.

Появившаяся на Парижском автосалоне 1968 года модель Ferrari 365 GTB/4 вскоре стала повсеместно известна как «Daytona» в честь первого, второго и третьего места команды Scuderia на гонке «24 часа Дайтоны» 1967 года.

Хотя Daytona и добилась успеха на соревнованиях, автомобили, на которых выступал Чарльз Поцци, побеждали в своем классе в Ле-Мане в 1972, 1973 и 1974 годах, это был в первую очередь дорожный автомобиль класса Gran Turismo, созданный для преодоления больших расстояний на огромной скорости.

Заказанный новым в январе 1971 года У. Дж. Скелли, управляющим директором и владельцем дилерских центров Ford Skellys, шасси 14323 не соответствовало стандартной комплектации.

Скелли заявил, что он хотел бы, чтобы его Daytona была окрашена в цвет Nocciola Metallizzato (металлический золотой), а кожа Connolly была бы «светло»-бежевого цвета.

Он сделал еще два запроса: первый заключался в установке рулевого колеса с деревянным ободом вместо кожаного; а также в поставке автомобиля с проволочными дисками Borrani и ступицами с тремя ушками.

«Это была не только превосходная спецификация, но и Daytona мистера Скелли стала одним из 26 экземпляров модели, которую Ferrari окрасила в цвет Nocciola Metallizzato. Забранный из Маранелло 9 июля 1971 года, автомобиль прибыл в Великобританию в конце того же месяца. Копия письма в деле от Скелли отмечает, что он отложил регистрацию автомобиля до нового года», — отмечают в Sotheby's.

Этот Ferrari 365 GTB/4 «Daytona» был приобретен Диком Ловеттом из Суиндона 1 апреля 1973 года и продан следующему владельцу, Брайану Си, 1 августа 1975 года. Позже, 29 октября 1976 года, он был зарегистрирован на имя Роберта «Бобби» Белла, соучредителя Bell & Colvill Ltd, известного дилера Lotus и Morgan, в качестве следующего владельца.

И суперкар, окрашенный в красный цвет на момент приобретения и показывающий пробег около 25 000 миль, оставался на попечении Белла до его кончины в 2017 году.

В аукционном доме отмечают, что в досье на автомобиль имеется множество счетов-фактур и актов технического обслуживания, в которых подробно описывается пробег и техническое обслуживание этого Ferrari Daytona.

Так, в 2015 году Белл приобрел компоненты двигателя на сумму 4400 фунтов стерлингов, а затем отдал двигатель на переборку специалисту Ferrari Винсенту Меццулло из Гилфорда, графство Суррей. Работа была выполнена, когда одометр показывал примерно 35 000 миль.

«Сегодня Ferrari 365 GTB/4 Daytona представлен в красном цвете с коричневым кожаным салоном с красными вставками», — отмечают в аукционном доме.

Примечательно, но, купив этот Ferrari, владелец также получит руководство Ferrari, набор инструментов и запасное колесо.

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