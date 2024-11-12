В Польше ввели в эксплуатацию крупнейшую в стране газовую электростанцию 12.11.2024, 11:48

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И одну из самых современных в Европе.

Польская государственная компания Polska Grupa Energetyczna ввела в эксплуатацию крупнейшую газовую электростанцию в Польше и одну из самых современных в Европе мощностью 1366 МВт. Как пишет liga.net, об этом сообщили в PGE.

Отмечается, что введенная в эксплуатацию электростанция будет производить достаточно электроэнергии для удовлетворения 5% от национального спроса.

«Новые инвестиции укрепят энергетическую безопасность Польши и обеспечат стабильное энергоснабжение более 3 млн домохозяйств», – заявил генеральный директор PGE Дариуш Марзек.

Электростанция PGE Gryfino Dolna Odra расположена в Западно-Поморском воеводстве на северо-западе Польши.

Электростанция состоит из двух газовых и паровых блоков номер девять и десять мощностью 683 МВт каждый. Ее номинальная эффективность превышает 63%, что более чем на 70% выше, чем у старых угольных блоков.

Скорость запуска электростанции от холодного состояния до технического минимума составляет четыре часа, а от горячего до технического минимума – 30 минут.

Электростанция спроектирована таким образом, чтобы соответствовать строжайшим ограничениям выбросов согласно выводам НДТ для газо- и паросиловых установок. Выбросы пыли и оксидов серы будут сведены почти до нуля, что будет оказывать значительное влияние на качество воздуха в регионе.

Коэффициент выбросов новой электростанции составляет примерно 330 граммов СО2 на кВт-ч производимой электроэнергии, что почти втрое ниже, чем у угольных блоков электростанции «Дольна-Одра».

Польское правительство взяло на себя обязательство придерживаться стратегии постепенного отказа от использования угля и сокращения выбросов, в частности путем развития возобновляемой и ядерной энергетики. Однако первую АЭС запланировано запустить в работу не раньше 2035, поэтому газовая генерация играет важную роль.

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