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Россельхознадзор взялся за мясо птицы из Беларуси

  • 13.11.2024, 23:18
Россельхознадзор взялся за мясо птицы из Беларуси

В нем нашли сальмонеллу.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) выявила несоответствия в продукции нескольких белорусских производителей.

Об этом свидетельствует указание, опубликованное на сайте ведомства.

Так, статус белорусского ООО «ПромВестПлюс» в реестре Таможенного союза изменен на «усиленный лабораторный контроль» в связи с первичным выявлением бактерий группы кишечной палочки в говядине.

Поставки продукции ОАО «Птицефабрика «Рассвет» временно ограничены с 13 ноября 2024 г. в связи с повторным выявлением сальмонеллы в мясе птицы.

В то же время возобновляются поставки в Россию продукции ОАО «Лунинецкий молочный завод» (ранее было выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в сухом молоке).

Производство ООО «Белросморепродукт» также может поставлять продукцию в РФ (ранее были выявлены листерии в готовой рыбной продукции).

При этом указанная продукция предприятий должна быть выработана не ранее 13.11.2024.

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