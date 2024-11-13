Россельхознадзор взялся за мясо птицы из Беларуси
- 13.11.2024, 23:18
В нем нашли сальмонеллу.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) выявила несоответствия в продукции нескольких белорусских производителей.
Об этом свидетельствует указание, опубликованное на сайте ведомства.
Так, статус белорусского ООО «ПромВестПлюс» в реестре Таможенного союза изменен на «усиленный лабораторный контроль» в связи с первичным выявлением бактерий группы кишечной палочки в говядине.
Поставки продукции ОАО «Птицефабрика «Рассвет» временно ограничены с 13 ноября 2024 г. в связи с повторным выявлением сальмонеллы в мясе птицы.
В то же время возобновляются поставки в Россию продукции ОАО «Лунинецкий молочный завод» (ранее было выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в сухом молоке).
Производство ООО «Белросморепродукт» также может поставлять продукцию в РФ (ранее были выявлены листерии в готовой рыбной продукции).
При этом указанная продукция предприятий должна быть выработана не ранее 13.11.2024.