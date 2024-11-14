Песков: Самолет Путина отказываются заправлять

Песков: Самолет Путина отказываются заправлять3
- 14.11.2024, 22:19
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Проблемы не только у Лаврова.
Российский диктатор Владимир Путин отменяет иностранные визиты из-за отказа других стран заправлять его самолет. Об этом утверждает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает The Moscow Times в четверг, 14 ноября.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался, что так называемые дружественные страны отказываются заправлять закрепленный за ним борт. Лавров утверждает, что в 2023 году во время поездки в ЮАР на саммит БРИКС была «целая история» с заправкой самолета для полета обратно.
Он пожаловался, что почти все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат ЮАР.
Такая же ситуация произошла во время визита главы МИД РФ в Бразилию. Тогда Лаврову пришлось лететь на встречу с президентом страны Луисом Лулой да Силвой самолетом своего бразильского коллеги Мауро Виейры.