ВСУ показали кадры уничтожения российских «элитных» войск в Курской области

ВСУ показали кадры уничтожения российских «элитных» войск в Курской области1
- 15.11.2024, 12:04
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Видеофакт.
Военно-морские силы ВСУ Украины в пятницу, 15 ноября, опубликовали кадры работы украинской морской пехоты в Курской области.
На видео видно, как военные 36 отдельной бригады морской пехоты уничтожают российских оккупантов и военную технику армии страны-агрессора, в частности, бронемашины и танки.
«Российские генералы отправляют на убой своих элитных солдат. Мы же неустанно делаем свою тяжелую работу», — сказано в заметке к видео.
Воїни 36 ОБрМП на Курщині стійко тримають оборону знищуючи одну за одною штурмові хвилі ворога— NV (@tweetsNV) November 15, 2024
"Російські генерали відправляють на забій своїх елітних солдатів. Ми ж невпинно робимо свою важку роботу", — пишуть бійці 36-ї бригади. pic.twitter.com/RJurJHiKe1