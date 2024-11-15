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ВСУ показали кадры уничтожения российских «элитных» войск в Курской области

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  • 15.11.2024, 12:04
  • 3,828
ВСУ показали кадры уничтожения российских «элитных» войск в Курской области

Видеофакт.

Военно-морские силы ВСУ Украины в пятницу, 15 ноября, опубликовали кадры работы украинской морской пехоты в Курской области.

На видео видно, как военные 36 отдельной бригады морской пехоты уничтожают российских оккупантов и военную технику армии страны-агрессора, в частности, бронемашины и танки.

«Российские генералы отправляют на убой своих элитных солдат. Мы же неустанно делаем свою тяжелую работу», — сказано в заметке к видео.

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