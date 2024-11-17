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В Брестской области объявили о «второй волне кибератак»

  • 17.11.2024, 14:45
  • 2,070
В Брестской области объявили о «второй волне кибератак»

К чему приготовиться?

Областной ТГ-канал «#1 Регион» сообщил, что в Телеграмме зафиксировали вторую волну кибератак на аккаунты в Telegram пользователей из Брестчины. При этом преступники не стали изобретать велосипед, а пошли проверенным путем, пишет «Телеграф».

По данным паблика, мошенники взламывают личные аккаунты жителей Брестской области и отправляют по всем контактам просьбы пройти по ссылке и поддержать на каком-то конкурсе их знакомых.

«Как только вы перейдете по предложенным ссылкам, злоумышленники получат доступ к вашему устройству», — предупредил Тг-канал Брестской области.

Там посоветовали не переходить по ссылкам, а звонить знакомым, с аккаунтов которых пришли такие сообщения, и предупреждать о взломе.

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