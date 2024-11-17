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Элитных российских военных отправляют в «мясные штурмы»

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  • 17.11.2024, 16:18
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Элитных российских военных отправляют в «мясные штурмы»

Z-пропагандисты бьют тревогу.

Кремлю срочно нужны результаты на поле боя, в связи с чем командование вообще перестало считаться с потерями. В так называемые «мясные штурмы» бросают даже ценных военных специалистов.

Об этом рассказал Михаил Полынков — российский Z-блогер, пишет «Диалог».

«Я вижу усугубление ситуации… Некоторые подразделения всех переводят в штурма. Расформировывают разведку, БПЛА и так далее - и всех в штурма… По бумагам подается одно количество штурмовиков, а по факту, выходит, их нет. А там наверху требуют большего количества именно живых штыков. Не важно, «погнутые» они (я имею в виду раненых) или какие, но они должны быть в штурмах», — рассказал Полынков.

«Мы понимаем отношение власти ко всем нам. Даже не власти, системы… Я Российскую Федерацию не считаю государством. В основе любого государства лежит идеология… Это фундамент, на котором строится государство. У нас ее нет. Ее заменил капитализм, бандитизм, наплевательское отношение к личности… Идеологию заменили коммерческие интересы узкой группы лиц, которая живет за счет сверхдоходов от распродажи ресурсов нашей родины. Я считаю РФ закрытым акционерным обществом, где Путин — несменяемый гендиректор», — заявил Z-блогер.

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