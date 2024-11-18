На торги выставили редкий Mercedes-Benz 1984 года 18.11.2024, 23:18

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Планируют выручить до €400 000.

На аукцион выставили редкий Mercedes-Benz 500 SEC 1984 года, который может принести до €400 тыс. Этот автомобиль – один из всего 57 экземпляров, преобразованных в стиль «Крыло чайки» компанией Styling Garage.

Ранее машина была зарегистрирована в Калифорнии, а в 2010 году вернулась в Германию. Ее классический белый цвет и двери, открывающиеся вверх, придают авто особый шарм. Заниженные стойки и литые диски BBS с раздельными ободами подчеркивают спортивный характер автомобиля.

Интерьер также впечатляет: серая кожа, оригинальное рулевое колесо, коврики и резной деревянный переключатель передач в виде головы сокола делают его по-настоящему уникальным.

В 1980-х годах Styling Garage предлагал богатым клиентам множество эксклюзивных модификаций – от позолоты до серьезных изменений кузова. Среди клиентов были шейхи, знаменитости и мировые лидеры. Эта модель, преобразованная в мае 1984 года, стала последней из знаменитой серии «Крыло чайки».

Автомобиль был привезен в США компанией Selections Import и принадлежал коллекционеру Ferrari из Окленда. С 2010 года он обслуживался в Mercedes-Benz Autohaus Weicker GmbH, где были проведены важные ремонты, включая восстановление гидравлики дверей и системы обогрева.

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