Под Брянском прогремел мощный взрыв: горит арсенал Минобороны РФ

Под Брянском прогремел мощный взрыв: горит арсенал Минобороны РФ5
- 19.11.2024, 9:12
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Российские пропагандисты в панике заявили об ударе ATACMS и Storm Shadow
В городе Карачев Брянской области РФ ночью 19 ноября раздался мощный взрыв, после которого небо засияло огненным заревом, а далее последовали менее интенсивные взрывы, сообщает «Обозреватель».
Вероятно, там был атакован 67-й склад боекомплекта Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны России, на который «бавовна» уже наведывался месяц назад.
Перед громким взрывом местные власти объявили ракетную опасность, а потом утверждали, что регион был атакован «украинскими беспилотниками». В сети при этом появилось видеоподтверждение сильного пожара.
«В Брянской области была объявлена ракетная опасность, после чего в Карачеве, по словам очевидцев, раздался очень мощный взрыв. Сейчас жители видят огненное зарево и слышат менее мощные взрывы. Здесь расположен большой оружейный арсенал», – сообщили утром во вторник российские паблики.
Они предположили, что по складу БК был нанесен удар, но, мол, пока неясно, чем именно – «с использованием беспилотников или ракет».
Вместе с тем российские пропагандисты начали выдумывать, якобы на Брянщину была совершена «комбинированная атака с помощью БПЛА и западных ракет ATACMS/Storm Shadow», так как о снятии запрета на их применение Силами обороны Украины сообщали накануне западные СМИ.
Отметим, что 19 ноября в РФ отмечают день ракетных войск и артиллерии. Российский 67-й арсенал ГРАУ расположен рядом с 20-тысячным городом в 114 км от границы с Украиной. Общая площадь склада – около 3,5 кв. км.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что в Брянской области действительно был удар по 67-му арсеналу ГРАУ. Там размещались артиллерийские боеприпасы, в том числе с северокорейскими системами к ним, а также корректируемые авиационные бомбы (КАБы), зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО.