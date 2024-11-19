Под Брянском прогремел мощный взрыв: горит арсенал Минобороны РФ 5 19.11.2024, 9:12

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Российские пропагандисты в панике заявили об ударе ATACMS и Storm Shadow

В городе Карачев Брянской области РФ ночью 19 ноября раздался мощный взрыв, после которого небо засияло огненным заревом, а далее последовали менее интенсивные взрывы, сообщает «Обозреватель».

Вероятно, там был атакован 67-й склад боекомплекта Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны России, на который «бавовна» уже наведывался месяц назад.

Перед громким взрывом местные власти объявили ракетную опасность, а потом утверждали, что регион был атакован «украинскими беспилотниками». В сети при этом появилось видеоподтверждение сильного пожара.

«В Брянской области была объявлена ракетная опасность, после чего в Карачеве, по словам очевидцев, раздался очень мощный взрыв. Сейчас жители видят огненное зарево и слышат менее мощные взрывы. Здесь расположен большой оружейный арсенал», – сообщили утром во вторник российские паблики.

Они предположили, что по складу БК был нанесен удар, но, мол, пока неясно, чем именно – «с использованием беспилотников или ракет».

Вместе с тем российские пропагандисты начали выдумывать, якобы на Брянщину была совершена «комбинированная атака с помощью БПЛА и западных ракет ATACMS/Storm Shadow», так как о снятии запрета на их применение Силами обороны Украины сообщали накануне западные СМИ.

Отметим, что 19 ноября в РФ отмечают день ракетных войск и артиллерии. Российский 67-й арсенал ГРАУ расположен рядом с 20-тысячным городом в 114 км от границы с Украиной. Общая площадь склада – около 3,5 кв. км.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что в Брянской области действительно был удар по 67-му арсеналу ГРАУ. Там размещались артиллерийские боеприпасы, в том числе с северокорейскими системами к ним, а также корректируемые авиационные бомбы (КАБы), зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО.

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