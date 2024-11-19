ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по военному объекту в РФ 1 19.11.2024, 12:14

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Поражен арсенал российского Минобороны в Брянской области.

Сегодня, 19 ноября 2024 года, после разрешения Байдена впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.

Об этом со ссылкой на источники Цензор.НЕТ пишет главный редактор издания Юрий Бутусов.

Он напоминает сообщение Генштаба ВСУ: «В ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ. По состоянию на 02.30 этой ночью зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели. Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться».

Бутусов напоминает, что ранее российский диктатор Владимир Путин угрожал нанести удары по силам НАТО, если Украина начнет наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ.

«И вот сегодня очередные «коричневые линии» Кремля нарушены. И теперь весь мир будет смотреть, решится ли Путин на какие-то действия. Начало дальнобойных ударов по РФ не приведет к быстрому перелому в войне, но нанесет значительные потери тыловым объектам российской армии, усложнит маневр и логистику российской армии в приграничных районах, заставит еще больше растянуть средства ПВО, враг будет под прицелом на сотни километров вглубь России», - отмечает Бутусов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Генштаб официально подтвердил, что поражен склад боеприпасов в Брянской области РФ.

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

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