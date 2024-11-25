ВСУ разбили российских диверсантов в Харьковской области
- 25.11.2024, 15:13
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Часть оккупантов ликвидировали, а другие отступили.
В ночь на 25 ноября небольшая диверсионно-разведывательная российская группа предприняла попытку прорыва границы в Харьковской области в районе Дергачевской общины. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на главу Дергачевской военной администрации Вячеслава Здоренко.
Он отметил, что российская ДРГ попыталась прорвать украинскую границу в районе КПП Гоптовка – Нехотеевка. Но украинские защитники атаку остановили. Часть диверсантов ликвидировали, а другие отступили в Белгородскую область.
«Время от времени враг пытается «прощупывать» позиции украинских защитников, отсылая своих диверсантов, потому это событие свидетельствует лишь о прочности нашей обороны и слаженных действиях ВСУ по ликвидации оккупантов», — говорится в сообщении главы военной администрации.
В то же время Задоренко подчеркнул, что враг не проводит и не пытается осуществлять активное наступление на Дергачевском направлении. Достаточного для этого количество военных РФ на границе не фиксируется.