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ВСУ разбили российских диверсантов в Харьковской области

  • 25.11.2024, 15:13
  • 2,162
ВСУ разбили российских диверсантов в Харьковской области
 иллюстративное фото AP

Часть оккупантов ликвидировали, а другие отступили.

В ночь на 25 ноября небольшая диверсионно-разведывательная российская группа предприняла попытку прорыва границы в Харьковской области в районе Дергачевской общины. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на главу Дергачевской военной администрации Вячеслава Здоренко.

Он отметил, что российская ДРГ попыталась прорвать украинскую границу в районе КПП Гоптовка – Нехотеевка. Но украинские защитники атаку остановили. Часть диверсантов ликвидировали, а другие отступили в Белгородскую область.

«Время от времени враг пытается «прощупывать» позиции украинских защитников, отсылая своих диверсантов, потому это событие свидетельствует лишь о прочности нашей обороны и слаженных действиях ВСУ по ликвидации оккупантов», — говорится в сообщении главы военной администрации.

В то же время Задоренко подчеркнул, что враг не проводит и не пытается осуществлять активное наступление на Дергачевском направлении. Достаточного для этого количество военных РФ на границе не фиксируется.

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