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ВСУ разгромили мощный механизированный штурм РФ под Часовым Яром

  • 25.11.2024, 17:11
  • 2,730
ВСУ разгромили мощный механизированный штурм РФ под Часовым Яром

Уничтожили восемь российских БМД.

В ходе ожесточенных боев в районе Часова Яра ВСУ уничтожили восемь российских боевых машин десанта (БМД). Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 365».

Как стало известно, 98-я десантная дивизия России атаковала украинские позиции на десяти БМД. Однако только одной машине удалось пробить оборону, остальные были остановлены, из них восемь уничтожены вместе с пехотой. На опубликованном видео зафиксированы последствия штурма: разрушенные БМД-4, у некоторых из которых взрывом оторвало всю верхнюю часть корпуса, а также остатки десанта вокруг.

События произошли в окрестностях города Часова Яр Донецкой области. Это подтвердил аналитик @giK1893, изучивший кадры и геолокацию уничтоженной техники через Google Maps.

Бои за Часов Яр продолжаются с начала апреля 2024 года. За это время российским войскам удалось продвинуться на несколько километров. В июле противник захватил микрорайон Канал на левом берегу Северского Донца, а в августе переправился через канал.

В последние недели российские силы активизировали штурмы города, комбинируя механизированные атаки с действиями малых пехотных групп, которые пытаются проникать в тыл украинской обороны.

По словам бойцов 24-й бригады, обороняющей Часов Яр, несмотря на значительное давление противника, украинские подразделения сохраняют контроль над городом и продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу. В целях этики сцены с телами противника в материалах не публикуются, но видеозаписи с уничтоженной техникой доступны в Telegram-канале «Оперативный ВСУ».

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