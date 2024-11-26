Трамп готовит план, которого боялись в России 8 26.11.2024, 8:18

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Для этого придется отменить ключевые законы, принятые Байденом.

Команда Дональда Трампа готовит для энергетического сектора масштабный план, который будет включать одобрение экспортных разрешений для новых проектов в области сжиженного природного газа и увеличение добычи нефти в США, сообщили Reuters два источника. По их словам, Трамп планирует отменить ключевые климатические законы, принятые Джо Байденом.

Одним из первых приоритетов, говорят источники, будет отмена паузы в выдаче новых разрешений на экспорт СПГ. Трамп ускорит выдачу разрешений на бурение на федеральных землях и возобновит планы бурения на шельфе США. Он также постарается добиться одобрения строительства трубопровода Keystone-проекта. План будет представлен в течение нескольких дней после инаугурации.

Миллиардер Олег Дерипаска негативно оценивал победу Трампа на выборах: «Доброе утро, новый мир. Нефть к 50 долларам к маю, мир, похоже, будет везде», — написал бизнесмен.

Трамп и до выборов обещал начать массовую разработку нефтяных скважин. «У нас больше черного золота, чем у любой другой страны в мире! Больше, чем у Саудовской Аравии, больше, чем у России», — сказал Трамп. Он заявлял, что при цене нефти на уровне $40 за баррель Россия не может вести боевые действия. Трамп также заявлял, что заработает целое состояние на продаже энергоресурсов в Европу.

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