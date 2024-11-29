НПЗ под Ростовом тушат 109 человек: БПЛА атаковали завод по отпуску нефти для армии РФ

НПЗ под Ростовом тушат 109 человек: БПЛА атаковали завод по отпуску нефти для армии РФ2
- 29.11.2024, 11:26
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Подробности удара по комбинату «Атлас».
В Ростовской области тушат крупный пожар на НПЗ после удара беспилотников. На промышленном объекте в Каменском после возможной атаки дрона, работают 109 пожарников и 38 единиц техники. Об этом сообщил и.о. губернатора региона Юрий Слюсарь, пишет «Фокус».
Telegram-каналы сообщают о пожаре на нефтебазе. Каменский район находится в Ростовской области, у границы с подконтрольными РФ территориями Луганской области Украины.
Местные власти также сообщили, что сбиты 30 дронов. Пострадавших в результате атаки нет.
Нефтеперерабатывающий комбинат «Атлас»: что о нем известно
С начала работы комбинат «Атлас» специализировался по части хранения нефтепродуктов, об этом говорится в публикации местных СМИ. По сведениям журналистов, предприятие отпускает нефтепродукты российской армии.
В 2020 году на базе комбината проходили совместные учения Минобороны и Росрезерва — «Кавказ-2020». Отпуск нефтепродуктов для потребностей российской армии отрабатывали тремя способами — посредством автомобилей, железных дорог и трубопровода.