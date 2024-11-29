С какими курсами валют уходят обменники на выходные 29.11.2024, 19:53

Максимальный курс продажи доллара — 3,7 рубля, а евро — 3,9 рубля.

Доллар и евро 29 ноября подешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. На этом фоне некоторые обменники снизили курсы продажи этих валют. Посмотрели, в каких банках сейчас выгоднее покупать доллары, а в каких — евро.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,7 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,56 рубля («Паритетбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Решение» — 3,55 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,9 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» (3,793 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Банк Решение» — 3,77 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БНБ-Банке», «БСБ Банке», «Статусбанке» — 3,305 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,35 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ», «Технобанк»), а самый низкий — 3,326 рубля («БСБ Банк»).

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