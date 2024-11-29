С какими курсами валют уходят обменники на выходные
- 29.11.2024, 19:53
Максимальный курс продажи доллара — 3,7 рубля, а евро — 3,9 рубля.
Доллар и евро 29 ноября подешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. На этом фоне некоторые обменники снизили курсы продажи этих валют. Посмотрели, в каких банках сейчас выгоднее покупать доллары, а в каких — евро.
Выше всего курс продажи банками доллара — 3,7 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,56 рубля («Паритетбанк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Решение» — 3,55 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,9 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» (3,793 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «Банк Решение» — 3,77 рубля.
Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БНБ-Банке», «БСБ Банке», «Статусбанке» — 3,305 рубля за 100 российских рублей.
Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,35 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ», «Технобанк»), а самый низкий — 3,326 рубля («БСБ Банк»).