закрыть
3 ноября 2024, воскресенье, 10:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Молдове проходит второй тур выборов президента

  • 3.11.2024, 10:30
В Молдове проходит второй тур выборов президента

Решается европейское будущее страны.

Сегодня в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Кандидатами выступают действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В основные списки избирателей внесен 2 707 641 избиратель. В стране открыты 1 988 избирательных участков. За рубежом граждан ждут сегодня на 228 избирательных участках. За ходом выборов будут следить более 2 400 наблюдателей, аккредитованных ЦИК Молдовы.

В первом туре Санду набрала более 42% голосов, Стояногло – почти 26%.

Стояногло балансирует между Востоком и Западом, его риторика контрастирует с политикой Санду, при правлении которой Молдова разорвала связи с Кремлем и поддержала Украину на фоне полномасштабного вторжения России.

Санду заявляет, что Стояногло – человек Кремля, а его победа грозит неопределенностью и нестабильностью. Стояногло говорит, что это неправда, и обвиняет Санду в политике раскола страны, где значительное количество населения является русскоязычным.

Результаты голосования зададут тон парламентским выборам в следующем году, на которых партия Санду будет бороться за сохранение большинства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский