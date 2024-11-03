В Молдове проходит второй тур выборов президента 3.11.2024, 10:30

Решается европейское будущее страны.

Сегодня в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Кандидатами выступают действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В основные списки избирателей внесен 2 707 641 избиратель. В стране открыты 1 988 избирательных участков. За рубежом граждан ждут сегодня на 228 избирательных участках. За ходом выборов будут следить более 2 400 наблюдателей, аккредитованных ЦИК Молдовы.

В первом туре Санду набрала более 42% голосов, Стояногло – почти 26%.

Стояногло балансирует между Востоком и Западом, его риторика контрастирует с политикой Санду, при правлении которой Молдова разорвала связи с Кремлем и поддержала Украину на фоне полномасштабного вторжения России.

Санду заявляет, что Стояногло – человек Кремля, а его победа грозит неопределенностью и нестабильностью. Стояногло говорит, что это неправда, и обвиняет Санду в политике раскола страны, где значительное количество населения является русскоязычным.

Результаты голосования зададут тон парламентским выборам в следующем году, на которых партия Санду будет бороться за сохранение большинства.

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