Повстанцы достигли центра Алеппо в Сирии 30.11.2024, 8:41

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Фото: REUTERS/Mahmoud Hasano

РФ пообещала Асаду военную помощь.

Оппозиционные силы в Сирии в ходе наступления на Алеппо достигли центральной части города. Параллельно с этим подконтрольная правящему режиму диктатора Башара аль-Асада армия закрывает местный аэропорт и дороги.

Об этом сообщает Reuters.

Три военных источника рассказали западным журналистам, что сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город.

Причиной является стремительное наступление повстанцев, уже достигших центра Алеппо.

Два военных источника рассказали Reuters, что Россия, являющаяся одним из ключевых партнеров сирийского диктатора Асада, уже пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы воспрепятствовать продвижению повстанцев.

Отмечается, что такое новое оборудование от Москвы начнет поступать в Сирию в течение следующих 72 часов.

Несколько армейских источников сообщили западному информагентству, что Сирийской арабской армии (САА) было приказано осуществлять «безопасный отход» из основных районов города, куда вошли повстанцы.

Вместе с тем в пятницу сирийское государственное телевидение опровергало, что повстанцы достигли города Алеппо. Также в государственных СМИ заявляли, что РФ оказывает сирийской армии поддержку с воздуха.

Правительственные силы Сирийской арабской армии заявили, что они дают отпор атакам, и нанесли большие потери повстанцам в сельской местности Алеппо и Идлиба.

Наступление повстанцев в Сирии

Антиасадовские силы начали наступление в Сирии в среду, и в пятницу появилась информация о том, что повстанцы уже действуют в разных районах Алеппо, а само наступление расширилось.

Так, представители оппозиционных сил, возглавляемых исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), на этой неделе совершили массированные штурмовые действия в провинции Алеппо, взяли под контроль десятки населенных пунктов, и достигли самого города Алеппо почти через 10 после того, как были вытеснены силами Асада и его союзниками.

Стремительное продвижение повстанцев

Командир бригады повстанцев «Джайш аль-Изза» сказал, что их быстрому продвижению на этой неделе в провинции Алеппо способствовала нехватка живой силы в асадовских войсках, в том числе иранских прокси. Союзники Ирана в регионе получили ряд ударов от Израиля на фоне боевых действий в Секторе Газа (где ЦАХАЛ противостоит ХАМАС) и на юге Ливана (против «Хезболлы»).

Оппозиционные силы в Сирии заявили, что эта кампания была ответом на усиление ударов по мирному населению, которые в последние недели нанесла российская и сирийская авиация в районах контролируемого повстанцами Идлиба. Также наступление они объяснили намерением предотвратить любые атаки сирийской армии.

Источники Reuters в сирийской оппозиции, которые общаются с турецкой разведкой, заявили, что поддерживающая повстанцев Анкара дала «зеленый свет» на такое наступление.

Вместе с тем представитель министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели заявил в пятницу, что страна стремится избежать большей нестабильности в регионе, и предупредила, что недавние нападения подорвали соглашения о деэскалации.

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