Силовикам хотят предоставить очередной супердоступ к некоторым данным белорусов 3 30.11.2024, 10:20

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Изменения касаются почтовой связи.

В Беларуси хотят ввести изменения в законодательство, которое касается почтовой связи. Соответствующий законопроект рассматривают в «палатке», сообщает «Зеркало».

В законопроекте прописали, что национальный оператор почтовой связи, то есть «Белпочта», должна обеспечить проектирование, создание, модернизацию, эксплуатацию и сопровождение единой автоматизированной системы учета и хранения данных о перемещении почтовых отправлений. В проекте закона ее сокращенное название — система учета и хранения данных. Также прописано, что «Белпочта» является владельцем и оператором этой базы.

Также эта организация должна вносить в эту системы информацию о почтовых отправлениях от клиентов. При этом чиновники намерены расширить полномочия правительства — определять информацию о почтовых отправлениях, которая подпадает под централизованные сбору и хранение в базе.

«Белпочта» при этом должна «обеспечивать круглосуточный доступ к системе учета и хранения данных органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность». По всей видимости, речь о том, чтобы предоставить силовикам доступ к этой базе в режиме 24/7, чтобы они могли в любое время суток получать из нее данные.

Чиновники отмечают, что основная задача законопроекта — усовершенствовать процесс выявления предметов и веществ, которые запрещены для пересылки в почтовых отправлениях.

А как сейчас почта взаимодействует с силовиками (по крайне мере, по документам)

В законе, который касается работы почты, прописаны обязанности почтовых операторов по взаимодействию с органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность.

Среди таких обязанностей:

представлять информацию о пользователях услуг почтовой связи и об оказанных им услугах почтовой связи, а также иную информацию;

оказывать содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий;

обеспечивать доступ к базам данных, автоматизированным системам оператора почтовой связи.

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