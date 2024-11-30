Бои за Курахово и Покровск: ВСУ удалось приостановить наступление россиян
- 30.11.2024, 18:05
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Оккупанты концентрируют свои силы в районе других населенных пунктов.
Переброска подкрепления в район города Курахово Донецкой области, о чем ранее сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, помогла частично улучшить ситуацию для Сил обороны Украины.
Об этом в эфире Radio NV заявил украинский военный аналитик Денис Попович.
«По определенной информации, удалось приостановить наступательные действия российской армии. Но в самом Курахово уже продолжаются бои, даже ближе к центральной части... Враг по-прежнему давит с трех направлений - с юга, непосредственно на сам город с востока и с севера занимает северный берег Кураховского водохранилища. И его общий замысел - окружить Курахово - остается неизменным», - сказал Попович.
В то же время эксперт отметил изменение тактики РФ на Покровском направлении. По мнению эксперта, пока удалось приостановить наступление России в направлении самого города. Однако взамен враг концентрирует свои силы в районе других населенных пунктов.
«Если посмотреть на карту, то враг там пытается создать условия, чтобы обойти. Так он продвигается юго-западнее Покровска для того, чтобы создать условия и обойти город с запада. Если, или когда начнется операция связана со штурмом самого города, то она будет идти по сценарию охвата.
С нескольких сторон враг будет пытаться наступать, создавать условия для перерезания логистики, обхода города. И одновременно будет наступать на сам город. Как он это делал под Селидово, сейчас в Курахово», - добавил Попович.