Сикорский: В Беларуси политзаключенных по отношению к населению больше, чем в Польше во время военного положения 2 5.11.2024, 10:55

Радослав Сикорский

Польша ищет разные каналы, чтобы добиться освобождения политзаключенного Анджея Почобута.

Польша не оставляет попыток добиться освобождения политзаключенного Анджея Почобута в Беларуси. Об этом в эфире TVN заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

«Мы все знаем, что это за режим. Мы пытаемся повлиять на эту ситуацию по различным каналам, как на нашем континенте, так и в согласии с нашими союзниками. Но давайте вспомним, что в Беларуси политзаключенных по отношению к ее населению больше, чем в Польше во время военного положения. Точно так же, как в России больше политзаключенных, чем в загнивающем Советском Союзе, чем при Брежневе», — сказал он.

Глава польского МИД добавил, что все польские правительства пытались вести какую-то игру с Лукашенко, но результат был всегда одинаковый.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com