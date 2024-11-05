Сикорский: В Беларуси политзаключенных по отношению к населению больше, чем в Польше во время военного положения

Сикорский: В Беларуси политзаключенных по отношению к населению больше, чем в Польше во время военного положения2
- 5.11.2024, 10:55
Польша ищет разные каналы, чтобы добиться освобождения политзаключенного Анджея Почобута.
Польша не оставляет попыток добиться освобождения политзаключенного Анджея Почобута в Беларуси. Об этом в эфире TVN заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.
«Мы все знаем, что это за режим. Мы пытаемся повлиять на эту ситуацию по различным каналам, как на нашем континенте, так и в согласии с нашими союзниками. Но давайте вспомним, что в Беларуси политзаключенных по отношению к ее населению больше, чем в Польше во время военного положения. Точно так же, как в России больше политзаключенных, чем в загнивающем Советском Союзе, чем при Брежневе», — сказал он.
Глава польского МИД добавил, что все польские правительства пытались вести какую-то игру с Лукашенко, но результат был всегда одинаковый.