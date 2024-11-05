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Сикорский: В Беларуси политзаключенных по отношению к населению больше, чем в Польше во время военного положения

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  • 5.11.2024, 10:55
Сикорский: В Беларуси политзаключенных по отношению к населению больше, чем в Польше во время военного положения
Радослав Сикорский

Польша ищет разные каналы, чтобы добиться освобождения политзаключенного Анджея Почобута.

Польша не оставляет попыток добиться освобождения политзаключенного Анджея Почобута в Беларуси. Об этом в эфире TVN заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

«Мы все знаем, что это за режим. Мы пытаемся повлиять на эту ситуацию по различным каналам, как на нашем континенте, так и в согласии с нашими союзниками. Но давайте вспомним, что в Беларуси политзаключенных по отношению к ее населению больше, чем в Польше во время военного положения. Точно так же, как в России больше политзаключенных, чем в загнивающем Советском Союзе, чем при Брежневе», — сказал он.

Глава польского МИД добавил, что все польские правительства пытались вести какую-то игру с Лукашенко, но результат был всегда одинаковый.

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