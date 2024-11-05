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В одном из регионов Беларуси растет число раковых заболеваний

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  • 5.11.2024, 12:11
  • 6,328
В одном из регионов Беларуси растет число раковых заболеваний
Операция в РНПЦ онкологии
фото 1prof.by

Но не хватает врачей-онкологов.

В прошлом году в Беларуси увеличилось число пациентов онкологического профиля как в больницах, так и поликлиниках, однако не хватает врачей. Худший показатель — в Мозырском онкодиспансере. Такие данные приведены в отчете Министерства здравоохранения Беларуси за 2023 год, пишет «Флагшток».

По статистике Минздрава, всего в Беларуси в 2023 году было 1,41 млн посещений специалистов по онкологии в поликлиниках Беларуси. Это на 4% больше, чем в предыдущем году.

В Гомельском областном клиническом онкологическом диспансере за тот же период число посещений поликлиник выросло на 6% и составило 195,9 тысячи. В Мозырском онкологическом диспансере число посещений сократилось на 1%.

Увеличивается общее число онкобольных и в стационаре. В 2023 году число пролеченных пациентов в онкологических больницах увеличилось на 4% и составило 156,5 тысячи человек.

Рост числа пролеченных пациентов в Гомельском области выше общереспубликанского. В Гомеле количество пролеченных пациентов увеличилось на 5%, а в Мозыре — на 6%.

Причем стационарная помощь в Гомельском областном клиническом онкологическом диспансере осуществлялась на пределе возможностей. Среднее число дней использования больничной койки составляло 361 день в году.

Применение стационарзамещающих технологий (операции, химиотерапия, лучевая терапия) увеличивается еще более быстрыми темпами. В 2023 году Минздрав зафиксировал их увеличение на 10%.

В Гомельском областном клиническом онкологическом диспансере увеличение стационарзаменяющих технологий увеличилось на 15%, в то же время в Мозырском диспансере, наоборот, наблюдается сокращение на 5%.

Несмотря на рост числа пациентов, больницы Гомельской области испытывают нехватку кадров онкологического профиля. Укомплектованность работниками Гомельского областного клинического онкодиспансера составила 75,4%, укомплектованность врачами — 69,8%. Это худший показатель среди всех областных онкодиспансеров. В среднем один врач Гомельского онкодиспансера работает на 1,4 ставки, что позволяет частично решить проблему нехватки кадров.

В Мозырском онкодиспансере укомплектованность врачебным составом по физическим лицам составляет лишь 55%. Это абсолютно худший показатель во всей Беларуси. Нехватка врачей в Мозыре также решается за счет совмещения. Благодаря этому, удается обеспечивать укомплектованность ставок на 93%.

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