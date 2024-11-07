Foreign Policy: Трамп не может себе позволить проиграть войну в Украине 4 7.11.2024, 12:43

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Зима будет переломным моментом.

Окружению новоизбранного президента США Дональда Трампа стоило бы объяснить ему простую истину: как новый лидер США, он обязан немедленно представить план прекращения войны в Украине, пишет Foreign Policy.

Трамп, вероятно, будет сосредоточен на внутренней политике. Однако он должен понять, что его промедление только играет на руку России, которая сейчас выступает как прямой оппонент США.

Издание пишет, что в плане Трампа не должно быть уступок по территориям, которые Россия захватила в результате войны. Также нежелательно полагаться на обещания правителя России Владимира Путина, который часто отходит от своих слов.

Представители НАТО и эксперты почти единодушно соглашаются, что Украина постепенно теряет позиции, а грядущая зима будет переломным моментом. Победа Трампа в США только усилила эти опасения, в частности из-за его осторожных заявлений относительно Украины и войны.

Ранее Трамп высказывал мнение, что Украина должна была бы согласиться на уступки России еще до начала войны, утверждая, что даже «худшая сделка была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас». Он также обвинял президента Украины Владимира Зеленского в «маленькой неприятной клевете» в его адрес.

Ситуация для Украины остается крайне сложной. На востоке Украины, кажется, Россия пытается морально и физически истощить население, тогда как на юге она блокирует порты, затрудняя поставки. Майкл Боцюркив, старший научный сотрудник Atlantic Council, отмечает:

«Россия воспользовалась политической неопределенностью в США во время выборов. Автократические лидеры, как Путин, пользуются слабостью и нерешительностью Запада, а Запад до сих пор не позволил Украине наносить удары по позициям в самой России, что дало Москве стратегическое преимущество».

Западные союзники, в частности США, установили ограничения по поддержке Украины, сдерживая предоставление определенного оружия и ресурсов. Причины этого колеблются от усталости до веры в то, что конфликт не перерастет границы Украины.

Среди экспертов царит страх, что любые территориальные уступки Украине только усилят агрессию Путина, приближая Россию к границам НАТО и создавая новые угрозы для Европы. Как отмечает Рут Деермонд, профессор Королевского колледжа Лондона, мирное соглашение, которое оставит оккупированные Россией территории за Москвой, позволит России укрепить свои позиции и нарастить военное присутствие в Беларуси, что создает потенциальную угрозу для балтийских стран НАТО. Окрепшая Россия может активизировать кибератаки и вмешательство во внутренние дела европейских государств и США.

В статье для Atlantic Council Питер Дикинсон писал, что страны, которые Россия считает «исторически своей частью», такие как Польша, страны Балтии и другие, могут стать потенциальными целями для агрессии Кремля.

Европа опасается, что победа России создаст еще больше вызовов для стабильности региона. Это важно объяснить Трампу, чтобы он понял значение поддержки Украины для безопасности США. Несмотря на расстояние, границы уже не являются защитой от глобальных угроз.

Зеленский продолжает призывать к поддержке, но Вашингтон уже вложил немалые средства и политический капитал в эту войну. Дейермонд предупредила:

«Проигрыш Украины будет выглядеть для остального мира так, будто США проигрывают России - или коалиции России, Ирана и Северной Кореи. Любое сокращение поддержки США также выглядело бы так, будто Россия заставила США отступить. Это, очевидно, сильно повредит доверию к США. Годами Путин говорит о слабости Запада, имея в виду преимущественно США».

Хотя американской общественности может показаться, что конфликт в Украине далеко, он имеет реальные последствия для безопасности Соединенных Штатов.

Пока не ясно, как серьезно Трамп воспринимает украинский вопрос и осознает ли он в полной мере угрозы. Ранее он неоднократно называл Путина «гением» и в то же время говорил, что у него «хорошие отношения» и с Путиным, и с Зеленским.

Как отмечает издание, насколько Трамп понимает, что на кону в Украине, и насколько он готов поддерживать союзников США, остается под вопросом. Поэтому его команде стоит донести до него месседж: Соединенным Штатам нужна победа Украины для сохранения собственной безопасности и влияния на мировой арене.

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