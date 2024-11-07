Шойгу собрался бежать в Китай?5
- 7.11.2024, 12:52
- 8,152
Экс-министр обороны РФ срочно выводит деньги за границу.
В последние месяцы ситуация вокруг бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу становится все более напряженной, пишет «Диалог.UA».
Как сообщают российские информационные источники, Шойгу и его приближённые избавляются от активов в России и выводят капиталы за границу, что может свидетельствовать о растущих опасениях среди российских элит.
Уход Шойгу из доверенного окружения Кремля сопровождается арестами его ближайших союзников, что стало первым сигналом усиления раскола среди российских властных структур.
В числе наиболее заметных изменений - приостановка строительства крупной строительной компании «Самолет», подконтрольной семье Шойгу и его близкому соратнику Руслану Цаликову. Назначение Цаликова на должность сенатора от Тувы было заблокировано, что, по данным российских Telegram-каналов, стало для Шойгу тревожным звоночком.
Компании, связанные с кланом Шойгу, начинают распродажу квадратных метров и акций, а также замораживают новые строительные проекты, ссылаясь на нехватку оборотных средств.
По данным Telegram-канала «НеЗыгарь», через недавно приобретенный банк значительные суммы выводятся в Таджикистан и Китай под предлогом закупки строительного оборудования и авансовых платежей.
Одновременно Федеральная налоговая служба усилила проверки, блокируя платежи ряда компаний, связанных с «Самолетом». Растущие долги перед подрядчиками и субподрядчиками усугубляют кризис, затрагивая также этнические преступные группировки, вовлеченные в строительство.
Среди них наблюдаются конфликты по невыплаченным долгам, возникшим вокруг проектов «Самолета».
Сыновья Цаликова, которые обладают кипрскими паспортами, якобы готовят распродажу своих бизнес-активов на 2025 год. Сам Цаликов, по неофициальной информации, временно ограничен в выезде из Москвы.
Обострение конфликта внутри российской элиты, сопровождающееся выводом капиталов за рубеж, сигнализирует о растущей неуверенности элит в политической и экономической стабильности страны.