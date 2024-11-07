Вершина Фудзи покрылась снегом на месяц позже ожидаемого

Вершина Фудзи покрылась снегом на месяц позже ожидаемого2
- 7.11.2024, 16:38
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Снегопад стал самым поздним за последние 130 лет наблюдений.
В четверг вершина японской горы Фудзи впервые в этом году покрылась снежной шапкой – на месяц позже обычного. Об этом сообщает Reuters. Снегопад стал самым поздним за последние 130 лет наблюдений.
Снежная шапка на Фудзи обычно формируется в начале октября, но в этом году первый снег на вершине был зафиксирован только 7 ноября. Задержка, вероятно, связана с аномально теплым летом: лето 2024 года стало самым жарким в Японии за 125 лет наблюдений. Средняя температура по стране с июня по август превысила норму на 1,76 °C.
Наблюдения за снежным покровом Фудзи ведёт японская обсерватория Кофу. Сотрудник обсерватории Мамору Мацумото признался Reuters, что почувствовал облегчение, «наконец-то увидев снег».
В четверг Европейское климатическое агентство Copernicus заявило, что 2024 год, вероятно, станет самым жарким за всю историю наблюдений – второй год подряд. Средняя температура на планете в нынешнем году повысилась на 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Исследователи связывают это с постоянным ростом концентрации парниковых газов в атмосфере. Заявление было опубликовано за несколько дней до начала COP29 – климатического саммита ООН, который пройдет в Азербайджане.
В 2015 году на климатическом саммите ООН COP21 было принято Парижское соглашение, в рамках которого страны обязались «приложить усилия» для ограничения роста глобальной температуры на уровне не более 1,5 °C.