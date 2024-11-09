Беспилотники массированно атаковали семь российских регионов 9.11.2024, 12:17

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Стали известны подробности удара.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию с применением 50 беспилотников в ночь на 9 ноября, сообщает Министерство обороны РФ. Под ударом оказались сразу семь регионов, пишет The Moscow Times.

По данным ведомства, все дроны были уничтожены средствами ПВО. Над Брянской областью сбили 28 беспилотников, над Курской — 12, над Новгородской — четыре, над Смоленской и Тульской областями — по два, и по одному дрону над Орловской и Тверской областями.

Astra отмечает, что в Тульской области атаке подвергся город Алексин, где, по словам местных жителей, было замечено как минимум 11 беспилотников. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате налета был поврежден частный жилой дом.

Губернаторы Брянской области Александр Богомаз и Новгородской области Андрей Никитин заявили, что в их регионах обошлось без пострадавших и разрушений. В Курской области режим воздушной тревоги действовал на протяжении всей ночи.

В ночь на 8 ноября украинские беспилотники впервые за 2 месяца атаковали российский нефтеперерабатывающий завод. Под удар попал НПЗ «Роснефти» в Саратовской области, мощность которого составляет 7,2 млн тонн нефти в год. В результате на предприятии возник пожар. Минобороны РФ тогда сообщило, что «уничтожило» шесть дронов в небе над регионом.

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