Грузию охватили массовые протесты: горит парламент 11 1.12.2024, 9:24

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Демонстранты сожгли чучело главы пророссийской партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Протестующие в Тбилиси, столице Грузии, организовали масштабный протест у здания парламента, где активно выражают свое несогласие с политикой правительства. Митингующие соорудили баррикады на улицах и забросали парламент фейерверками. Об этом пишет «Эхо Кавказа».

Во время масштабных протестов в Грузии возник пожар в здании парламента. Огонь вспыхнул после того, как протестующие начали забрасывать парламент фейерверками, часть которых попала в выбитые окна.

Параллельно с этим в социальных сетях появились видео, на которых демонстранты сожгли чучело лидера пророссийской партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Это стало символическим актом протеста против решения властей заморозить евроинтеграцию страны.

Протесты, которые начались несколько дней назад, охватили Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие города Грузии после того, как правительство объявило об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Решение правительства вызвало возмущение среди населения, и тысячи людей вышли на улицы, требовали изменений и немедленных переговоров.

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