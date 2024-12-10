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В Беларуси введут новшество для работающих пенсионеров

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  • 10.12.2024, 10:29
  • 3,328
В Беларуси введут новшество для работающих пенсионеров

В Минтруда рассказали подробности.

В Минтруда рассказали подробности по пенсионному новшеству, которое введут с 1 января 2025 года. Напомним, власти отменят потолок по размеру пенсий тем, кто на заслуженном «отдыхе» продолжает трудиться, пишет «Зеркало».

Коротко о том, что изменится

Власти отменят потолок по размеру выплат для тех, кто продолжается трудиться на пенсии и одновременно получает и зарплату, и пенсию. У некоторых из них есть ограничения по максимальному размеру пенсионных выплат. Это касается тех, у кого до выхода на заслуженный «отдых» была зарплата, которая в 1,3 раза превышала среднюю по стране.

Есть такое понятие, как индивидуальный коэффициент заработка — это соотношение фактической зарплаты, которую получал человек до выхода на заслуженный «отдых», и средней по стране. Если зарплата конкретного человека была в полтора раза больше средней, то у него этот коэффициент составляет 1,5, если на уровне средней, то 1. Так вот для тех, кто продолжает трудиться на пенсии, есть потолок по размеру выплаты — берется максимальный коэффициент на уровне 1,3. Даже если у кого-то он составляет 1,5 или 2, то все равно действуют ограничения. То есть фактически человек недополучает часть пенсии, если продолжает работать на заслуженном «отдыхе».

Минтруда — про новшество

«К примеру, человек вышел на пенсию с коэффициентом 1,45. А по законодательству сегодня он может получать, продолжая работать, не более 1,3. И эту разницу он недополучает. Только на работников сельского хозяйства распространяется условие получения своего коэффициента и дальше», — уточняют в Минтруда.

В ведомстве поясняют, что с 1 января 2025 года пенсия будет полностью выплачиваться, если человек продолжает работать на заслуженном «отдыхе».

«У некоторых пенсионеров пенсии вырастут. Сумма, которую недополучает работник, у каждого своя. У некоторых она может доходить даже до 500 рублей», — добавляют в Минтруда.

В ведомстве уточняют, что людям не нужно никуда обращаться, чтобы получить эту прибавку, ее начислят автоматически.

Если же коэффициент меньше 1,3, то размер пенсии с 1 января 2025 года не изменится.

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