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Украинские бойцы на Харьковщине взяли в плен «знаменосца» с триколором

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  • 11.12.2024, 22:40
  • 3,318
Украинские бойцы на Харьковщине взяли в плен «знаменосца» с триколором

Видео.

На Харьковщине бойцы роты «Karakurt Colony» 2-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады провели зачистку села Копанки, где накануне зафиксировали поднятие российского триколора.

Благодаря точной координации и работе БпЛА украинские военные обнаружили и обезвредили вражеские позиции, а также взяли в плен группу оккупантов. Среди пленных оказался и «знаменосец». Во время допроса он пытался оправдаться, утверждая, что «ничего плохого не сделал».

В телеграм-канале бригады была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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