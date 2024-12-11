Украинские бойцы на Харьковщине взяли в плен «знаменосца» с триколором

Украинские бойцы на Харьковщине взяли в плен «знаменосца» с триколором5
- 11.12.2024, 22:40
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Видео.
На Харьковщине бойцы роты «Karakurt Colony» 2-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады провели зачистку села Копанки, где накануне зафиксировали поднятие российского триколора.
Благодаря точной координации и работе БпЛА украинские военные обнаружили и обезвредили вражеские позиции, а также взяли в плен группу оккупантов. Среди пленных оказался и «знаменосец». Во время допроса он пытался оправдаться, утверждая, что «ничего плохого не сделал».
В телеграм-канале бригады была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.