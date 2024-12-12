В России провалили важное поручение Путина 1 12.12.2024, 15:56

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иллюстративное фото

Построили в 15 раз меньше гражданских самолетов, чем обещали главе Кремля.

Российский авиапром с начала войны в Украине смог произвести лишь семь годных для гражданской авиации самолетов — SuperJet 100. В планах до 2025 года было 108 лайнеров. Однако амбициозная программа российских властей по полному импортозамещению авиационной промышленности была простой «имитацией активности», рассказали Би-би-си источники в отрасли.

Несмотря на заявления главы «Ростеха» Сергея Чемезова о готовности конкурировать с Boeing, семь пассажирских самолетов SuperJet 100 были собраны после начала вторжения в Украину из довоенных запасов, отмечает «Русская службе Би-би-си». Помимо этих «Суперджетов» были построены еще два опытных самолета — Ил-96-400М и Ил-114. Они совершают испытательные полеты. При подсчетах использовались неофициальные реестры, агрегаторы и материалы СМИ (официальный реестр самолетов был скрыт властями в 2024 году).

Согласно Комплексной программе развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, принятой в июне 2022 года, российский авиапром к концу этого периода должен был выпустить 1032 пассажирских самолета. 14 самолетов — к концу 2022 года, 25 — в 2023-м, 69 — до конца 2024 года. Но из-за санкций выполнить план оказалось невозможно и сроки сдвигались дважды. Например, к лету 2023 года в России произвели лишь два тяжелых гражданских лайнера.

Из-за западных санкций проблемы возникают с изготовлением двигателей, авионики, элементов салона и много другого, отмечают собеседники «Би-би-си». Кроме того, сложностей гражданскому авиапрому добавляет отвлеченность инженерных и конструкторских кадров на задачи военной промышленности. Помимо этого, в России не хватает училищ, которые могли бы готовить пилотов и техников для устаревших моделей самолетов (Ил-96, Ту-214 и др.) — теоретически, они могли бы временно поддержать авиапарк российских перевозчиков.

Ведущий специалист Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Андрей Крамаренко подчеркнул масштаб самой комплексной программы, который стал проблемой. «Ресурс даже, может быть, не столько финансовый, потому что авиапром всё еще в состоянии получать столько денег, сколько он просит, сколько людской, временной, технический и так далее, он не в состоянии вытянуть одновременно семь или восемь программ по воздушным судам, включая вертолеты, примерно столько же по двигателям», — отметил он.

Другой источник «Би-би-си» в российской авиаотрасли рассказал, что программа была просто «заглушкой» для «успокоения правительственных нервов». «Из тех, кто его [этот план] делал, никто его не рассматривал как непосредственно руководство для работы. То есть, может быть, где-то там наверху на него смотрели и считали, что этот план пойдет по плану и до 2030 года будут построены тысячи самолетов, но по факту это всего лишь была такая имитация активности для того, чтобы просто ее обозначить», — заявил он.

Весной 2022 года в РФ летал 1101 пассажирский самолет. 738 из них были иностранными, на них приходилось около 95% пассажирооборота, отмечает «Би-би-си». Сейчас авиакомпании держатся на плаву с помощью снятия и ремонта самолетов с помощью запчастей с других машин или «серых» схем импорта.

В августе 2023 года Чемезов предупреждал президента Владимира Путина, что уже в 2025 году начнется «выбытие» лайнеров «иностранных компаний» из-за износа деталей. В 2024 году число происшествий с самолетами российских авиакомпаний обновило антирекорд за последние шесть лет. На конец ноября зафиксировано 208 случаев, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Только в конце ноября и начале декабря три лайнера Sukhoi Superjet 100 сломались во время рейса. Один из них загорелся.

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