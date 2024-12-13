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CNN: Байден делает историческую попытку перебросить в Украину больше оружия

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  • 13.12.2024, 13:50
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CNN: Байден делает историческую попытку перебросить в Украину больше оружия
Джо Байден

На это есть пять недель.

Администрация Байдена пытается использовать все возможности для помощи Украине, прежде чем Трамп вступит в должность президента.

США делают «историческую попытку» по увеличению поставок оружия Украине в последние дни пребывания Джо Байдена на посту президента. Об этом в комментарии CNN сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Министерство обороны осуществляет историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности», - сказал представитель администрации Байдена.

Координацию ведомств в вопросе поставок оружия возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом собеседник издания отмечает, что самой большой проблемой Украины являются не запасы оружия, а живая сила. Белый дом делает акцент на вопросе «решения проблем с персоналом».

«Сейчас Украина не мобилизует и не обучает достаточно солдат для укомплектования своих передовых подразделений», - заявил неназванный чиновник и отметил, что США готовы организовать обучение новобранцев.

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