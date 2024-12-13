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DW: ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко

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  • 13.12.2024, 19:25
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DW: ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко

Новый пакет обсудят 16 декабря.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза в понедельник, 16 декабря, обсудят новый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на выступление высокопоставленного чиновника на брифинге в Брюсселе в пятницу, 13 декабря.

По данным двух дипломатических источников DW, будут обсуждаться новые кандидаты на внесение в санкционный список.

Он назвал ситуацию в Беларуси очень сложной и напомнил, что в стране не менее 1300 политзаключенных, при этом на 26 января назначены «выборы» президента.

«Это можно называть выборами, но мы говорим, что Лукашенко просто официально назначает себя президентом на седьмой мандат», — сказал чиновник.

По словам другого источника DW, в Евросоюзе считают, что эти выборы не будут ни свободными, ни честными.

«Исход выборов уже известен, но мы хотим послать сигнал», — сказал еще один европейский дипломат.

Журналист журналист RFE/RL Рикард Йозвяк сообщает, что Евросоюз планирует ввести в санкции в отношении двух белорусских компаний и 26 физлиц. Это, в основном, бизнесмены и судьи.

Напомним, на этой неделе в Брюсселе прошли Дни Беларуси. ЕС также объявил о выделении 30 миллионов евро для дальнейшей поддержки белорусов. Таким образом, общий объем помощи ЕС, мобилизованной с 2020 года, достиг 170 миллионов евро.

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