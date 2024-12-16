Бундестаг начал обсуждать вопрос о доверии канцлеру Германии Шольцу

Бундестаг начал обсуждать вопрос о доверии канцлеру Германии Шольцу8
- 16.12.2024, 17:00
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Лидер оппозиции обвинил Шольца в провале экономической политики.
Бундестаг начал обсуждение вопроса о доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz). Выступая с заявлением перед поименным голосованием в понедельник, 16 декабря, Шольц подчеркнул, что вопрос о доверии касается не только парламента, пишет «Немецкая волна».
- Поэтому вопрос о доверии я сегодня адресую всем избирателям, - указал он.
По словам канцлера, речь при этом идет о ключевом вопросе о том, готова ли Германия как сильное государство активно инвестировать в свое будущее. Это такие неотложные инвестиции, как поддержка Украины и укрепление бундесвера, которые не должны осуществляться в ущерб здравоохранению, системе ухода за больными и пожилыми людьми, пенсионному страхованию и коммунальным бюджетам, подчеркнул Шольц.
Канцлер также напомнил о расколе коалиции и выходе из нее Свободной демократической партии (СвДП), обвинив ее руководство в «продолжавшемся неделями саботаже собственного правительства». Входящие в состав коалиционного правительства партии несут ответственность за страну, подчеркнул он.
Лидер оппозиции обвинил Шольца в провале экономической политики
Глава крупнейшей оппозиционной фракции – консервативного блока в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) - Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обвинил Шольца в провальной экономической политике. В настоящее время Германия переживает один из серьезнейших экономических кризисов в послевоенной истории, заявил он.
Мерц указал, что в своей речи Шольц ни разу не упомянул конкурентоспособность немецкой экономики, а вместо этого делает упор на повышение налогов и увеличение долга за счет будущих поколений. По его словам, после сегодняшнего дня Германия испытает облегчение.
Ожидается вотум недоверия Шольцу
Как ожидается, социал-демократу Шольцу откажут в доверии большинство депутатов, в том числе 196 членов ХДС/ХСС. О голосовании против доверия канцлеру также будут голосовать депутаты СвДП, которая вышла из правительственной коалиции в ноябре, а также члены Левой партии, популистских Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) и «Альтернативы для Германии».
Кроме того, руководство партии - партнера социал-демократов по правящей коалиции - «Союза-90»/ «зеленых» - призвало своих депутатов не выражать доверие Шольцу и воздержаться на голосовании.
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Шольц попросит президента ФРГ распустить парламент
Если Шольцу будет вынесен вотум недоверия, он должен будет предложить федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier) распустить парламент. Если тот сочтет, что возможности для создания стабильного правительства больше нет, он может распустить бундестаг сразу после вынесения вотума недоверия. Теоретически же в распоряжении президента ФРГ имеется срок до 21 дня, чтобы сделать такой шаг.
Шольц 11 декабря направил председателю бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) письмо с просьбой провести в парламенте голосование о доверии своему правительству.
Раскол правящей коалиции и досрочные выборы в Германии
Действующее правительство лишилось большинства голосов в бундестаге после выхода из правящей коалиции СвДП. Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов, председателя СвДП Кристиана Линднера (Christian Lindner), после чего почти все министры-либералы заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ «светофорная коалиция», состоявшая из СДПГ, СвДП и «зеленых», развалилась.
В связи с правительственным кризисом и расколом правящей коалиции были перенесены на 23 февраля выборы в бундестаг, которые согласно плану должны были состояться в конце сентября 2025 года.
В истории ФРГ канцлеры просили бундестаг о вотуме доверия пять раз. Последний раз это произошло в 2005 году с Гехардом Шрёдером (Gerhard Schröder).