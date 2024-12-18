Китайские автопроизводители начинают покидать Россию 6 18.12.2024, 19:25

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Названа причина.

Часть китайских брендов в 2025 году уйдет с российского авторынка из-за перенасыщенности однотипными моделями и снижения спроса. Об этом «Автостату» сообщили представители дилерских центров.

Речь идет в первую очередь о китайских марках, имеющих минимальную клиентскую базу — Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Машины этих брендов почти не востребованы среди россиян, рассказал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Главная причина вероятного ухода с нашего рынка — низкая доходность дилера. В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Дилеры перестали инвестировать в эти бренды. При этом мы можем говорить про однотипность китайских автомобилей, потому что это, по сути, есть группы Chery, Geely, Great Wall и Changan. Они делают похожие автомобили с похожими технологиями, ценой и дизайном. Плюс-минус они все в одном ценовом сегменте, поэтому в ценовой категории до 2–3 млн рублей очень упорная борьба между ними. При этом явных конкурентных преимуществ у того или иного бренда на данный момент нет», — отметил Иванов.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский подтверждает, что небольшие участники рынка с годовым объемом продаж менее трех тысяч автомобилей «будут под давлением текущей ситуации». Таким компаниям придется предоставлять клиентам дополнительные бонусы при покупке, чтобы не сократились продажи. В любом случае часть брендов будет «либо в состоянии заморозки до лучших времен, либо временно прекратит операционную деятельность в нашей стране».

Автомобили из КНР на фоне ухода большинства западных компаний за неполные три года стали доминировать на российском авторынке. В конце ноября руководитель команды аналитиков коммерческого блока «Авито Авто» Артем Соколов констатировал, что доля китайских брендов среди новых автомобилей в России по итогам года стабилизировалась на уровне 68%. По данным «Автостат», в топ-10 по продажам в РФ новых машин вошли семь марок из КНР. Среди них — Haval (12,08%), Chery (10,07%), Geely (9,8%). В совокупности доля китайских машин составила 47,35%.

В октябре вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин заявлял, что почти девять десятых средств, которые жители России тратят на покупку новых автомобилей, уходят в Китай. «Если померить рынок деньгами, то сегодня доля Lada составляет всего 11%. Иными словами, только 11% средств, которые россияне тратят на покупку новых машин, остаются в российской экономике. Почти все остальные средства вымываются из России в Китай, где расположены центры формирования добавленной стоимости. В идеале все должно быть в точности наоборот», — говорил он.

После начала вторжения в Украину Россию покинули все международные автопроизводители — они закрыли производства и прекратили поставки. К концу 2022 года на российском автомобильном рынке осталось всего 14 брендов, одиннадцать из которых китайские. На этом фоне экспорт китайских авто в Россию по итогам 2023 года вырос более чем в семь раз, до $11,5 млрд. При этом в правительстве призвали россиян не ждать возвращения в страну ушедших иностранных автомобильных брендов.

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