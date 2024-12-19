Воздушные силы Украины сбили «шахед» бортовым пулеметом Ми-8 19.12.2024, 12:31

Уникальные кадры.

Силы обороны Украины во время отражения воздушной атаки сбили ударный беспилотник «шахед» бортовым пулеметом вертолета Ми-8. Видео опубликовано на странице Volunteer Info в Facebook.

«Успешная охота на летальное российское оружие. Пилот украинского вертолета успешно сбил российский «шахед», который летел уничтожить украинскую энергетическую систему. Дрон-камикадзе специально «приземлили» за пределами жилой зоны, чтобы избежать разрушения и жертв на земле», — говорится в публикации.

В опубликованном ролике видно, как «шахед» меняет курс, начинает вертеться в воздухе, падает и взрывается.

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