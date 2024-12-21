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СМИ: По Киеву ударили ракетами «Искандер» из воздушного пространства Беларуси

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  • 21.12.2024, 15:14
  • 6,706
СМИ: По Киеву ударили ракетами «Искандер» из воздушного пространства Беларуси

Около шести ракет пролетело над Гомельским районом.

Для российского ракетного удара по Киеву было использовано воздушное пространство Беларуси: пролетело как минимум 5 ракет.

Утром 20 декабря Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Как сообщил украинский мониторинговый канал Ukrainian Raccoon в комментарии «Флагштоку», для этого было использовано воздушное пространство Беларуси.

По данным радиолокационного наблюдения украинской стороны, ракеты пролетели над Гомельским районом:

«Прошло 5-6 воздушных целей по такому маршруту».

По предварительной информации это были ракеты «Искандер», которые запускались из Брянской области.

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