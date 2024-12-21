США удалось избежать шатдауна, несмотря на сопротивление Трампа 5 21.12.2024, 19:30

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Конгресс проголосовал за временный бюджетный план.

Утром в субботу, 21 декабря, Соединенные Штаты смогли избежать шатдауна. Конгресс проголосовал за временный бюджетный план, предотвратив приостановку работы парламента.

Об этом сообщает CNN.

В пятницу спикер Палаты представителей Майк Джонсон вынес на обсуждение законопроект о временном финансировании, но который не включал в себя приостановление лимита долга, к рассмотрению которого призывал республиканцев новоизбранный президент США Дональд Трамп.

В Палате представителей документ приняли 366 голосами против 34, а голосование в Сенате после полуночи закончилось 85 против 11. Теперь его должен подписать еще действующий президент США Джо Байден.

Как пишет CNN, принятый законопроект предусматривает финансирование правительства до 14 марта 2025 года и включает около 100 млрд долларов на ликвидацию стихийных бедствий, а также продление срока сельскохозяйственного законопроекта (речь о помощи фермерам).

Напомним, недавно компанию против закона о временном бюджете для правительства начали Дональд Трамп и будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс. К их позиции присоединился и Илон Маск.

Согласно изданию Politico, Маск активно настраивал республиканцев против законопроекта через свою соцсеть Х. В частности, распространял дезинформацию, утверждая, что документ предусматривает: повышение зарплаты конгрессменов на 40%; финансирование нового стадиона для NFL в Вашингтоне за счет федерального бюджета; финансирование лабораторий биологического оружия. Хотя в действительности речь шла о других вещах и цифрах.

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