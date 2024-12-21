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Анапа утопает в мазуте

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  • 21.12.2024, 20:21
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Анапа утопает в мазуте

Россияне не справляются с экологической катастрофой.

Анапа, один из самых известных черноморских курортов России, продолжает утопать в мазуте после крушения двух российских танкеров в Керченском проливе. Экологи предупреждают, что последствия разлива мазута могут быть заметны в течение 10 лет, пишет «Диалог».

В Сети появились новые кадры с анапских пляжей, где мазут проник в песок на полметра и более, а его утилизация не организована. 

«Вот здесь хорошо видно масштаб трагедии. Это уже слоеный пирог получается - из мазута и песка. Посмотрите, на какую глубину он уже проник. Приходится снимать слой песка сантиметров 50-60», - заявляет голос за кадром в одном из видеороликов. 

На кадрах можно увидеть огромное количество собранного в мешки мазута. Однако из-за нехватки техники эти мешки вовремя не вывозятся, в результате чего мазут под воздействием солнечных лучей начинает протекать и снова попадает в песок. 

«Это все похоронится, и будет выходить годами. Нужна срочно техника», - говорит мужчина на другом видео, демонстрируя слои мазута. 

Также масштаб катастрофы хорошо виден на спутниковых снимках. Площадь загрязнения мазутом береговой линии на Кубани увеличилась до 54 километров. 

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