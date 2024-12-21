Анапа утопает в мазуте 11 21.12.2024, 20:21

3,480

Россияне не справляются с экологической катастрофой.

Анапа, один из самых известных черноморских курортов России, продолжает утопать в мазуте после крушения двух российских танкеров в Керченском проливе. Экологи предупреждают, что последствия разлива мазута могут быть заметны в течение 10 лет, пишет «Диалог».

В Сети появились новые кадры с анапских пляжей, где мазут проник в песок на полметра и более, а его утилизация не организована.

«Вот здесь хорошо видно масштаб трагедии. Это уже слоеный пирог получается - из мазута и песка. Посмотрите, на какую глубину он уже проник. Приходится снимать слой песка сантиметров 50-60», - заявляет голос за кадром в одном из видеороликов.

На кадрах можно увидеть огромное количество собранного в мешки мазута. Однако из-за нехватки техники эти мешки вовремя не вывозятся, в результате чего мазут под воздействием солнечных лучей начинает протекать и снова попадает в песок.

«Это все похоронится, и будет выходить годами. Нужна срочно техника», - говорит мужчина на другом видео, демонстрируя слои мазута.

Также масштаб катастрофы хорошо виден на спутниковых снимках. Площадь загрязнения мазутом береговой линии на Кубани увеличилась до 54 километров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com