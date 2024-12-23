В изоляторе Якутска при пожаре сгорели пятеро российских отказников 23.12.2024, 11:55

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Их избивали под песню Шамана «Я русский!».

Ночью 20 декабря в российском Якутске начался пожар. Загорелся изолятор временного содержания в Вилюйском переулке, где держат военных, самовольно оставивших части. Пять человек погибли, семерых пострадавших госпитализировали. «Сибирь.Реалии» поговорила с друзьями одного из погибших, а также правозащитниками. По их словам, к отказывающимся воевать мобилизованным там регулярно применяют физическую силу и пытки. И не исключили, что пожар связан именно с этими событиями.

«Не хотел умирать»

По словам друзей погибшего 30-летнего Гавриила Колесова, его задержали в родном улусе, когда он отказался возвращаться в часть. Причину отказа они называют просто: «Не хотел умирать».

— Гавриил из самого маленького района Якутии, из Мегино-Кангаласского улуса. Он был мобилизован в 2022 году. Мы с ним подружились на войне. Я по ранению ушел [домой], он пошел в отпуск и отказался возвращаться, — говорит друг одного из погибших отказников Антон. — Он там и так провел почти два года, насмотрелся. Так что я не удивился, что пошел в отказ. У него родители старенькие, жена.

По словам Антона, в семье мобилизовали и второго брата — Николая, так что родители остались без помощи.

По данным фонда «Свободная Якутия», в изоляторе в Вилюйском переулке обычно содержат раненных военных, которые приехали с фронта на лечение и отказываются возвращаться на войну в Украину. Активисты фонда также сообщают, что к отказникам там регулярно применяют физическую силу и пытки.

В мае 2024 года военные, отказавшиеся воевать, сообщали им, что их избивали, заставляя ехать на фронт. «Им не дают выйти в туалет. И все это происходит под песню Шамана «Я русский!», которую включают на полную громкость», — сообщал фонд, опубликовав видео из тесной камеры изолятора, в которой содержались военные-отказники.

Военная прокуратура после этого заявила, что на видео — семеро инициаторов побега из сборного пункта, которых отправили в камеру из-за опьянения. По версии ведомства, сбежать пытались 26 человек. Пытки в прокуратуре отрицали.

— Он говорил, что их там бьют серьезно, угрожают засадить надолго. Прессуют как могут, чтобы заставить вернуться назад, — рассказал другой друг погибшего Сергей. — Насчет того, что врубают громко песни Шамана, ничего не говорил, но пинают, бьют, лишают еды и да, не пускают в туалет.

Между тем провластное агентство «РИА Новости», ссылаясь на источник в местных экстренных службах, пишет, что пожар устроили сами задержанные — якобы они пытались организовать побег.

— Не знаю, кто поджег, пытались они сбежать с помощью пожара или нет, но пытки начали точно не они [отказники]. Мне о его гибели сообщил его брат Коля, позвонил прямо оттуда, с фронта. Ему не сбежать никак. Он просил организовать какой-никакой сбор, потому что у родителей денег нет на похороны. Да, они, видимо, все потратили на адвокатов, сейчас собираем с миру по нитке, чтобы похоронить человека, — говорит Антон.

«Пытки там — обыденность»

Якутский военный комиссариат подтвердил, что в сгоревшем изоляторе содержались военные, отказавшиеся от участия в боевых действиях.

Имена пятерых погибших и семерых пострадавших от огня они не называют. В УФССП по Якутии не ответили на письмо редакции с просьбой подтвердить, что в пожаре погиб Гавриил Колесов из Мегино-Кангаласского улуса.

— Во время пожара, который начался приблизительно в 2 часа ночи, погибли пять человек, их личности устанавливаются. Еще семь пострадавших госпитализировали из-за отравления дымом. Причины возгорания неизвестны, — заявили в оперативном штабе Якутии.

В местной прокуратуре сообщили, что не планируют публиковать фамилии погибших и пострадавших, а также не будут открывать какую-либо горячую линию для их родственников.

По данным Baza, пожар вспыхнул на первом этаже, а дальше быстро распространился по зданию, в котором, помимо изолятора, находятся временный пункт сбора и военная комендатура. На тушение пожара потребовалось три часа.

Правозащитники не сомневаются в том, что ЧП произошло из-за избиения задержанных: заключенные сгоревшего изолятора уже жаловались на пытки.

— Со мной связывались те, кто сидел в этом изоляторе. Их бьют и пытают, конечно, это обыденность уже. К сожалению, все как обычно: били, чтобы отказники передумали и вернули на войну, — говорит глава движения за права заключенных «Русь сидящая» Ольга Романова. — Поэтому и пожар произошел — кто именно поджег, пока неизвестно, но спровоцировали ЧП избивавшие. К слову, те, кто рассказывал ранее о пытках, — они все сейчас на войне. То есть понятен уровень прессинга, они допытали их.

Между тем глава Якутии Айсен Николаев заявил, что следствие рассматривает не одну версию случившегося: «Сейчас уже следственные военные органы работают. Они прилетели специальным бортом из Восточного военного округа. Разные версии есть, но я пока версии следствия здесь озвучивать не буду, это их работа».

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