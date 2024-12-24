Германия объявила об остановке проектов в Грузии на €237 млн
- 24.12.2024, 1:34
В ответ на подавление акций протеста.
В ответ на подавление акций протеста в Грузии, а также на снятие страной вопроса о вступлении в Евросоюз Берлин остановил проекты с Тбилиси на сумму €237 млн, сообщил посол ФРГ в Тбилиси Петер Фишер на своей странице в X.
«Германия, к сожалению, остановила проекты с Грузией стоимостью €237 млн. Свенья Шульце и [возглавляемое ею] министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития реагируют на сворачивание Грузии с пути в ЕС и подавление акций протеста», — написал он.
Фишер объяснил, что Германия остановила финансирование зеленого водорода, энергетической сети и водной инфраструктуры Батуми. При этом, страна продолжит поддерживать «гражданское общество и верховенство закона».