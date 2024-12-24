ВСУ отбили атаку россиян на мотоциклах

ВСУ отбили атаку россиян на мотоциклах1
- 24.12.2024, 12:43
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Оккупантов ликвидировали с помощью БПЛА.
Российские оккупанты пытались штурмовать позиции украинских военных на Северском направлении. Они использовали для этого мототранспорт
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Как рассказали пограничники, россияне решили воспользоваться облачной погодой и попытались прорваться к переднему краю украинской обороны. Для этого они небольшими группами двигались на мототранспорте.
Однако их маневры вовремя зафиксировали аэроразведчики из «GALA drones company» 1 пограничной комендатуры. Точные удары с беспилотников поставили врага на место.
Во время операции пограничники ликвидировали 8 оккупантов и уничтожили несколько их мотоциклов.