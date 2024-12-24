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В Нижнем Новгороде дрон врезался в здание МВД РФ

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  • 24.12.2024, 15:54
  • 4,256
В Нижнем Новгороде дрон врезался в здание МВД РФ

Появились первые подробности.

В Нижнем Новгороде РФ БПЛА врезался в здание академии Министерства внутренних дел. Как пишет «Обозреватель», об этом говорится в российских СМИ. Предварительно на беспилотнике не было взрывного устройства.

«Беспилотник врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде. В результате происшествия взрыва и возгорания не произошло – предварительно дрон был без взрывного устройства. По словам источников, курсанты были эвакуированы», – написано в сообщении.

В свою очередь другой российский Telegram-канал сообщил, что на месте происшествия проходили учения. По предварительным данным, произошла осечка, из-за чего БПЛА упал на здание МВД России.

Официальной информации пока нет.

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