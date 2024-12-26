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В Беларуси может подорожать газ

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  • 26.12.2024, 14:10
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В Беларуси может подорожать газ

Якобы из-за новых тарифов на его транспортировку.

В Беларуси могут повыситься коммунальные услуги, в частности вырасти цены на голубое топливо. Это связано с тем, что с 1 января МАРТ установил новые тарифы на транспортировку природного газа по системе распределительных трубопроводов, заметил office life.

Раньше за 1000 м3 платили Br22,27. С января 2025-го тариф повысится до Br23,47.

Предыдущий раз цены на транспортировку природного газа увеличивали в январе 2024-го.

В Беларуси за снабжение голубым топливом жилого сектора и предприятий отвечает гособъединение «Белтопгаз».

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