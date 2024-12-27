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Авиакатастрофа в Актау: Азербайджан ждет, что РФ признается в сбивании самолета

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  • 27.12.2024, 9:22
Авиакатастрофа в Актау: Азербайджан ждет, что РФ признается в сбивании самолета

Баку нужны официальные заявления из Москвы.

Власти Азербайджана ждут, что Россия признается в сбитии пассажирского самолета Азербайджанских авиалиний, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Как говорят собеседники издания, самолет сбила ПВО России. В то же время ближайший аэропорт на траектории полета самолета Махачкала был закрыт во время происшествия. Поэтому быстрая посадка для спасательной операции была невозможной.

«Никто не утверждает, что это было сделано намеренно. Однако, учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбивании азербайджанского самолета», - сказал источник.

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