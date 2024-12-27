Azerbaijan Airlines: Самолет перед катастрофой в Казахстане подвергся внешнему вмешательству 27.12.2024, 16:15

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Это подтверждают свидетельства выживших пассажиров.

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines заявила, что перед тем, как их пассажирский самолет испытал авиакатастрофы в Актау, Казахстан, он испытал «внешнее физическое и техническое вмешательство».

Отмечается, что в заявлении не было детализировано, в чем заключалось это вмешательство.

Кроме того, Azerbaijan Airlines сообщила, что приостанавливает полеты еще в три российских города — Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Ранее в пятницу авиакомпания заявила, что приостанавливает полеты в семь городов России — Минводы, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

Четыре информированных источника сказали Reuters, что российская ПВО по ошибке сбила самолет.

Кроме того, по данным издания, два пассажира самолета рассказали, что слышали по меньшей мере один громкий взрыв, когда самолет приближался к первоначальному пункту назначения — Грозному.

«После взрыва… я думал, что самолет развалится на части», — рассказал агентству Reuters один из пассажиров, Субхонкул Рахимов, который находится в больнице.

Он сказал, что начал читать молитвы и готовиться к концу после того, как услышал взрыв.

«Было очевидно, что самолет был каким-то образом поврежден… Он был как будто пьян — это уже был не тот самолет», — добавил он.

Другая пассажирка самолета рассказала Reuters, что также услышала громкий взрыв.

«Я очень испугалась», — рассказала Вафа Шабанова, добавив, что был и второй взрыв.

После этого стюардесса сказала пассажирке перейти в заднюю часть самолета.

Оба пассажира заявили, что после взрыва в салоне самолета возникла проблема с уровнем кислорода.

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