В Южной Корее разбился и вспыхнул пассажирский самолет: 179 человек считаются погибшими

В Южной Корее разбился и вспыхнул пассажирский самолет: 179 человек считаются погибшими2
- 29.12.2024, 9:33
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Двое чудом спаслись.
В воскресенье, 29 декабря, в Южной Корее пассажирский самолет Boeing 737-800 вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в аэропорту Муан. Пожарные службы подтвердили гибель 96 человек, но считают, что все люди на борту, кроме двух спасенных, погибли. На данный момент стали известны новые подробности авиакатастрофы.
В самолете Jeju Air, летевшем рейсом 2216 из Бангкока, было 175 пассажиров и шесть членов экипажа.
Тела жертв были найдены в хвостовой части самолета. Число погибших, вероятно, возрастет.
Двух людей удалось спасти из горящего самолета.
«Власти проводят расследование на месте, чтобы определить точную причину аварии, а также продолжаются спасательные операции», – сообщили чиновники.
По состоянию на 8:40 по Минску пожарная служба Кореи, по данным агентства Yonhap, идентифицировала 96 погибших. При этом официальные лица считают, что все, кроме двух людей, которых уже удалось спасти – погибли. Таким образом, число жертв может вырасти до 179 человек.
Большинство пассажиров были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда.