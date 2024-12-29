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В Южной Корее разбился и вспыхнул пассажирский самолет: 179 человек считаются погибшими

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  • 29.12.2024, 9:33
  • 2,608
В Южной Корее разбился и вспыхнул пассажирский самолет: 179 человек считаются погибшими

Двое чудом спаслись.

В воскресенье, 29 декабря, в Южной Корее пассажирский самолет Boeing 737-800 вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в аэропорту Муан. Пожарные службы подтвердили гибель 96 человек, но считают, что все люди на борту, кроме двух спасенных, погибли. На данный момент стали известны новые подробности авиакатастрофы.

В самолете Jeju Air, летевшем рейсом 2216 из Бангкока, было 175 пассажиров и шесть членов экипажа.

Тела жертв были найдены в хвостовой части самолета. Число погибших, вероятно, возрастет.

Двух людей удалось спасти из горящего самолета.

«Власти проводят расследование на месте, чтобы определить точную причину аварии, а также продолжаются спасательные операции», – сообщили чиновники.

По состоянию на 8:40 по Минску пожарная служба Кореи, по данным агентства Yonhap, идентифицировала 96 погибших. При этом официальные лица считают, что все, кроме двух людей, которых уже удалось спасти – погибли. Таким образом, число жертв может вырасти до 179 человек.

Большинство пассажиров были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда.

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