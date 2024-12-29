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Алиев: Требуем от Москвы признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый самолет

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  • 29.12.2024, 14:51
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Алиев: Требуем от Москвы признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый самолет
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана назвал «бредом» версии РФ о катастрофе.

Летевший из Баку в Грозный и потерпевший крушение в казахстанском городе Актау самолет Embraer 190 был поврежден в России «вследствие обстрела с земли», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, окончательная причина станет известна после вскрытия черных ящиков, но текущая версия достаточно обоснована и опирается на факты.

«А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету», — сказал Алиев в интервью азербайджанскому телевидению AzTV.

По словам президента, тот факт, что фюзеляж Embraer 190 был весь в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц. Алиев с сожалением отметил, что некоторые должностные лица России хотели скрыть факт обстрела самолета из ПВО. «Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести», — сказал он.

Алиев подчеркнул, что самолет был сбит не специально, однако признать свою вину, своевременно извиниться перед Азербайджаном, считающимся дружественной страной, и донести это до общественности — все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять сразу. «К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий», — сказал глава государства, добавив, что Баку требует от Москвы «признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций».

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL) потерпел крушение в Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Выжить удалось 29 из них, 38 погибли.

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