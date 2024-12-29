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Заявление Алиева вызвало панику среди пропагандистов РФ

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  • 29.12.2024, 21:37
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Заявление Алиева вызвало панику среди пропагандистов РФ
Ильхам Алиев

Скандал угрожает перерасти в серьезное обострение.

Резонансное заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о сбитии азербайджанского самолета Embraer E190AR вызвало громкий скандал. Алиев открыто обвинил Россию в нападении на гражданский борт, потребовал признания ответственности, наказания виновных и компенсации пострадавшим. В ответ российская пропаганда, включая Z-каналы, разразилась оскорблениями в адрес Азербайджана, отвергая любые обвинения и замалчивая ключевые детали трагедии, пишет «Диалог».

«Самолет был сбит ракетой, а до этого подвергся радиоэлектронной атаке, из-за чего стал неуправляемым. Россия пытается замять убийство людей, выдвигая нелепые версии о взрыве газового баллона,» - заявил Алиев, подчеркнув, что такие действия дискредитируют российскую сторону.

Истерика в российской пропаганде

После заявления Алиева российская пропаганда, от военных корреспондентов до анонимных телеграм-каналов, взорвалась потоком агрессии. Z-пропагандист Александр Коц заявил, что Азербайджан должен вести себя «дипломатичнее».

Российские каналы массово публикуют нападки на Баку, напоминая об инцидентах в Сирии, Карабахе и гибели российских миротворцев. Однако крушение самолета подняло вопросы, почему лайнер не был направлен на безопасную посадку в Махачкалу, а отправлен на маршрут, ведущий к возможному падению в Каспийское море.

Этот инцидент стал еще одним ударом по отношениям России и Азербайджана, которые ранее казались укрепляющимися после уступок Кремля в пользу Баку. Теперь же скандал угрожает перерасти в серьезное обострение.

Азербайджан открыто требует признания российской вины. Это не первый случай, когда Россия оказывается замешанной в сбитии гражданских самолетов: трагедия с малазийским Boeing MH17 над Донбассом остается до сих пор важной темой международного обсуждения. 

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