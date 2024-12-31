Как белорусам сэкономить на такси в Новый год 4 31.12.2024, 12:21

В «Яндекс Go» дали 3 лайфхака и назвали самое выгодное время для вызова.

Сервис «Яндекс Go» проанализировал свою «новогоднюю» статистику за 2023 год, назвал самое выгодное время для поездок 31 декабря, 1 и 2 января и дал белорусам 3 лайфхака, как ещё сэкономить на такси в праздничные дни, пишет «Телеграф».

В сервисе подчеркнули, что на Новый год они не устанавливают какие-то специальные повышенные праздничные тарифы, однако признали, что стоимость поездки в эти дни может возрасти. Причина — в повышенном спросе. Впрочем, и в таких условиях белорусы, оказываются, могут сэкономить.

В сервисе назвали конкретные промежутки времени, когда цены на такси, вероятнее всего, будут ниже:

• 31 декабря — с 10:00 до 15:00 (а вот во второй половине дня большинство водителей предпочтут завершить работу, чтобы успеть к семьям за новогодний стол — с уменьшением машин на линии подскочат и цены);

• 1 января — с 2:00 до 4:00, с 10:00 до 11:00 или с 19:00 до 21:00 (самым пиковым временем, когда многие разъезжаются из дома по гостям в сервисе назвали с 0:00 до 2:00);

• 2 января — с 10:00 до 12:00 или с 15:00 до 17:00.

Как ещё сэкономить на поездке?

В «Яндекс Go» также дали белорусам 3 лайфхака, которые помогут сэкономить на поездках на такси в любые праздники.

1 Смотреть индекс спроса — это специальный индикатор в приложении «Яндекс Go», который в режиме реального времени показывает уровень спроса. Чтобы потратить минимальную сумму на поездку, заказывать такси следует, когда индикатор горит зелёным (если же индикатор горит оранжевым или красным, значит стоимость поездки будет выше обычного).

2 Использовать подсказки «Пройтись» и «Подождать». Они есть в приложении «Яндекс Go» и полезны в ситуациях, когда на дорогах сильные заторы или на местности, где, к примеру, сложный заезд во двор. В таких случаях пассажиру бывает выгоднее пройтись лишние пару десятков метров, а выйдет и по деньгам дешевле, и по времени быстрее.

3 Заказывать машину не в ровные часы, а за 5-20 минут до наступления очередного часа, то есть не в 15:00, а в 14:40.

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