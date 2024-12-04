Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия правительству 4 4.12.2024, 22:38

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Последний раз правительство республики уходило в отставку более 60 лет назад.

4 декабря Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) проголосовало за вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье. На рассмотрение были внесены сразу два предложения — от ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) и левого «Нового народного фронта» (NFP). Инициативу NFP поддержали 331 депутата (больше, чем необходимое абсолютное большинство).

Теперь президент Эмманюэль Макрон будет вынужден принять отставку Барнье (хоть и с возможностью его переизбрания), а Францией вновь будет управлять временное правительство. Новые досрочные парламентские выборы президент, согласно Конституции Пятой республики, может назначить только через год после последних выборов, которые прошли в июле. Это второй подобный случай с 1962 года, когда в отставку было отправлено правительство Жоржа Помпиду.

Поводом для вынесения вотума о недоверии стали разногласия между политическими силами страны, возникшие в ходе согласования бюджета на 2025 год. С целью сокращения бюджетного дефицита кабмин Барнье предложил урезать расходные статьи на €40 млрд, а также повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов (это должно было принести казне еще €20 млрд). Однако против ряда его предложений выступила ультраправая RN, пригрозив вотумом о недоверии.

Несмотря на ряд компромиссов, на которые пришлось пойти Барнье, RN не удовлетворил окончательный вариант законопроекта. В результате 2 декабря премьер-министр принял решение применить ст. 49.3 Конституции, чтобы обойти голосование по проекту в нижней палате парламента. В ответ фракции RN и левого «Нового народного фронта», располагающие совместно более чем половиной мест, пообещали объявить вотум недоверия правительству.

Перед голосованием у лидеров каждой из политических сил была возможность обратиться к парламенту с речью. В том числе выступил и Барнье, отметив, что проблемы, связанные с бюджетным дефицитом, не исчезнут «по волшебству» из-за вотума недоверия. «Я не могу принять тот факт, что институциональная дестабилизация может быть той целью, которая объединит большинство депутатов», — заметил премьер, пытаясь призвать оппозицию отказаться от протеста.

Кабмин Барнье был сформирован только во второй половине сентября. Макрону понадобилось почти три месяца, чтобы выбрать нового главу правительства после выборов в Нацсобрание, по итогам которых ни одной из партий не удалось получить большинство.

Макрон провел консультации со всеми политическими силами, прежде чем назначить новым главой правительства республиканца правого толка Мишеля Барнье. Тем не менее левый блок NFP посчитал несправедливым, что президент проигнорировал их победу на выборах, позволив сформировать кабмин республиканцу. В начале октября депутаты от левого блока внесли проект вотума недоверия Барнье на рассмотрение нижней палаты, но тогда их не поддержали крайне правые, и благодаря позиции фракции Марин Ле Пен 8 октября Национальное собрание проголосовало против вотума недоверия правительству. Теперь же ультраправые решили присоединиться к протесту левых.

На фоне перспектив краха кабмина Барнье со стороны оппозиции также активизировались призывы к отставке самого Макрона. Причем, согласно обнародованному ранее исследованию компании Elabe, около 63% французов поддержали бы уход президента после падения недавно образованного правительства. Тем не менее 3 декабря Макрон, находясь с визитом в Саудовской Аравии, заявил, что не уйдет добровольно с поста, пока не истечет срок полномочий (в 2027-м). «Это не имеет смысла, недостойно говорить такие вещи. Если я стою перед вами, то это потому, что я был дважды избран французским народом», — добавил глава Пятой республики.

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